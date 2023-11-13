Жителям центра Петербурга разрешили оформлять два парковочных места на одно лицо

У петербуржцев, которые проживают в центральных районах города, появится право на два парковочных места на одно лицо. Поручение доработать вопрос выдачи льготных разрешений на платную парковку дал губернатор Александр Беглов, сообщили 13 ноября в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уточняется, что за собственником квартиры будет закреплено право оформлять два парковочных разрешения жителя в отношении себя и столько же в отношении физлица, не являющегося собственником жилого помещения или доли, но зарегистрированного в нем.

Как пояснили в городской администрации, такое решение было принято в интересах, например, супругов, которые могут быть зарегистрированы в разных районах. В этом случае должна быть возможность выбора места получения права льготной парковки, пояснили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в комитете по транспорту подсчитали число нарушителей в зоне платной парковки в Петербурге с начала года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте