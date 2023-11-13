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Коммерсантъ FM
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«Ростелеком» досрочно завершил ремонт подводного кабеля связи «Балтика»

«Ростелеком» досрочно завершил ремонт подводного кабеля «Балтика». Он обеспечивает связь Калининградской области с российской цифровой инфраструктурой. Повреждение кабеля зафиксировали 7 октября в экономической зоне Финляндии в 28 км от поврежденного участка газопровода Balticconnector.

Фото: Kora27 / Wikipedia

Фото: Kora27 / Wikipedia

«"Ростелеком" досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии»,— сказано в сообщении на сайте компании.

Работоспособность линии связи, как уточнили в материале, восстановлена в полном объеме. Ремонтные работы начались 5 ноября. В компании добавили, что авария на «Балтике» не повлияла на работу инфраструктуры связи, так как передача данных в это время происходила наземными маршрутами и по спутникам.

12 октября «Ростелеком» уведомил финские власти о выходе из строя кабеля «Балтика». Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования аварии на газопроводе Balticconnector. Кремль информацией о причинах повреждения кабеля связи не владеет.

Петр Бузлаев

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