«Ростелеком» досрочно завершил ремонт подводного кабеля связи «Балтика»
«Ростелеком» досрочно завершил ремонт подводного кабеля «Балтика». Он обеспечивает связь Калининградской области с российской цифровой инфраструктурой. Повреждение кабеля зафиксировали 7 октября в экономической зоне Финляндии в 28 км от поврежденного участка газопровода Balticconnector.
Фото: Kora27 / Wikipedia
«"Ростелеком" досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии»,— сказано в сообщении на сайте компании.
Работоспособность линии связи, как уточнили в материале, восстановлена в полном объеме. Ремонтные работы начались 5 ноября. В компании добавили, что авария на «Балтике» не повлияла на работу инфраструктуры связи, так как передача данных в это время происходила наземными маршрутами и по спутникам.
12 октября «Ростелеком» уведомил финские власти о выходе из строя кабеля «Балтика». Финляндия попросила отложить ремонт из-за расследования аварии на газопроводе Balticconnector. Кремль информацией о причинах повреждения кабеля связи не владеет.