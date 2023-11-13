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Коммерсантъ FM
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«Буду просить прощения до конца жизни»

Вынесен приговор организатору незаконного восхождения на вулкан

К четырем годам колонии общего режима суд приговорил директора новосибирской турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова, организовавшего тур на Камчатку, в котором при восхождении на вулкан погибли девять человек. Родственникам погибших туристов он выплатит компенсацию морального вреда — от 500 тыс. до 2 млн руб. Предприниматель сотрудничал со следствием, признал вину, в последнем слове выразил соболезнования семьям погибших. В ближайшее время начнется суд над выжившим в трагедии гидом Иваном Алабугиным, который сопровождал группу туристов.

Директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов в Кировском суде Новосибирска (сентябрь 2022 года)

Директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов в Кировском суде Новосибирска (сентябрь 2022 года)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов в Кировском суде Новосибирска (сентябрь 2022 года)

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Петропавловске–Камчатском городской суд вынес приговор организатору тура на Ключевскую Сопку, в котором погибли люди, директору компании «Экстрим тайм» Андрею Степанову. Об этом рассказали в прокуратуре Камчатского края.

В понедельник в суде Андрей Степанов, для которого прокуратура запросила четыре с половиной года заключения, выступил с последним словом.

«В первую очередь хочу выразить слова соболезнования в связи с трагедией на вулкане Ключевская Сопка в сентябре 2022 года. Произошли трагические события, унесшие жизни восьми туристов и одного гида. Для меня, как человека, посвятившего горам и туризму большую часть своей жизни, как представителя туристической отрасли, это — страшное событие. Но самое страшное то, что я оказался причастен к гибели людей. Я буду просить у потерпевших прощения до конца жизни и сожалею, что организовал этот тур. Искренне скорблю, что всех тех мер, которые я предпринял для безопасности восхождения, оказалось недостаточно»,— сказал предприниматель в последнем слове.

После этого судья Александр Котков удалился в совещательную комнату.

Оценив все приведенные доказательства, суд назначил Андрею Степанову четыре года колонии общего режима.

Срок наказания предпринимателю был определен с учетом времени, которое он провел в следственном изоляторе (с 5 сентября по 23 декабря 2022 года) и под домашним арестом (с 23 декабря 2022 года по 13 ноября 2023 года).

По решению суда Андрею Степанову запрещено заниматься туроператорской и турагентской деятельностью в течение трех лет после освобождения. Кроме того, он выплатит родным погибших туристов компенсацию морального вреда — от 500 тыс. до 2 млн руб. После оглашения приговора Андрея Степанова взяли под стражу.

Также завершено расследование в отношении выжившего гида-инструктора Ивана Алабугина. В ближайшее время он предстанет перед судом. В отличие от директора турфирмы он вину не признает.

Согласно материалам дела, расследованием которого занималось управление СКР по Камчатскому краю, директор турфирмы «Экстрим тайм» Андрей Степанов, зная о запрете на проведение туров на Ключевскую Сопку, разместил на сайте компании рекламное объявление об организации восхождения на вулкан.

С марта по август 2022 года десять туристов из Москвы, Владимирской, Московской, Челябинской областей, Алтайского и Камчатского краев заключили с компанией «Экстрим тайм» договоры, перечислив в общей сложности около 1 млн руб.

По условиям договора туристы самостоятельно прибыли на Камчатку, а после прошли инструктаж с нанятыми гидами Иваном Алабугиным и Андреем Мищенко. «Решением руководителя турфирмы поход на вулкан был начат 30 августа без разрешения природного парка на посещение, по неутвержденному маршруту и в сопровождении гидов, не имевших необходимой квалификации на его проведение. Поход проводился в условиях повышенной сложности»,— говорится в сообщении прокуратуры.

В результате, как установили следователи, 3 сентября 2022 года на высоте около 4 тыс. м. двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении инструктора Ивана Алабугина спустились на 700 метров ниже в базовый лагерь.

Второй гид, Андрей Мищенко, и восемь туристов продолжили восхождение в единой связке до высоты 4,4 тыс. м., однако достигнуть ее они не смогли и решили вернуться. По пути назад туристы сорвались со скалы.

В результате один скалолаз погиб от травм, а еще семь туристов и проводник умерли от переохлаждения.

Из-за ухудшения погоды добраться до пострадавших туристов спасателям удалось только 5 сентября. Вертолет Ми-8, принадлежавший МЧС, с группой спасателей приземлился на Ключевской Сопке на высоте около 1663 м. Высадить спасателей на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов вулкана, рассказывали участники поисково-спасательной операции. В ходе спасательной операции с высоты 3,3 тыс. м были эвакуированы двое туристов и гид, ожидавшие завершения тура в базовом лагере.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших человеческие жертвы (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Директор ООО «Экстрим тайм» признал вину и сотрудничал со следствием, в связи с чем дело в отношении него выделили в отдельное производство. Уголовное преследование в отношении гида Андрея Мищенко было прекращено в связи со смертью.

Константин Воронов, Новосибирск

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