Директор новосибирской турфирмы признал вину в гибели восьми туристов на Ключевской сопке

Дело директора новосибирской турфирмы ООО «Экстрим тайм» Андрея Степанова расследовано в Камчатском крае. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведших к гибели людей (ч.3 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание – до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, директор компании привлек для выполнения обязанностей инструкторов-проводников на туристическом маршруте особой категории сложности двоих сотрудников, не обладающих такими полномочиями. Несмотря на это сотрудники были направлены с группой туристов из 10 человек на вершину вулкана Ключевская сопка. При этом, как отмечают в СУ СКР по Камчатскому краю, у группы не было разрешения природного парка на посещение природного объекта и утвержденного маршрута.

30 августа группа начала восхождение по южному склону вулкана, а 3 сентября на высоте 4 тыс. м над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного из инструкторов начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия. «Оставшиеся туристы продолжили восхождение, однако достигнув высоты 4,4 тыс. м из-за невозможности продолжения движения вверх по ледовому склону развернулись и также начали обратный спуск»,– сообщают в следственном управлении. Во время спуска группа сорвалась вниз. Погибли девять человек – восемь туристов и сопровождавший их инструктор. Причиной гибели стали травмы и переохлаждение.

Андрей Степанов признал вину и раскаялся в содеянном. В настоящее время он находится под домашним арестом. Следствием также установлена вина погибшего инструктора, который допустил единую сцепку всей группы туристов. Уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью. Дело в отношении второго инструктора еще расследуется.

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Оксана Павлова