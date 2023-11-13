Депутата гордумы Томска Ксению Фадееву поместили в СИЗО на два месяца

Томский областной суд изменил меру пресечения экс-координатору регионального штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена) Ксении Фадеевой на заключение под стражу на два месяца, сообщил «Ъ» адвокат подсудимой Кирилл Терехин. Ранее ее поместили под домашний арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Фадеева

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Ксения Фадеева

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ксению Фадееву обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ, наказание — от 7 до 12 лет заключения) и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ, максимальная санкция — четыре года лишения свободы). Первое судебное заседание по делу состоялось 14 августа. Свое отношение к предъявленному обвинению госпожа Фадеева пока не высказала.

Согласно версии следователей, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Алексея Навального. В результате чего за совершение различных правонарушений было задержано более 130 человек, включая несовершеннолетних.

Ксения Фадеева в сентябре 2020 года избралась в городскую думу при поддержке проекта «Умное голосование», который был разработан для поддержки оппозиционных депутатов. На выборах спикера гордумы была второй, уступив пять голосов единороссу Чингису Акатаеву.

Подробнее об уголовном преследовании — в материале «Ъ» «Депутату предъявили 90 томов».

Александр Киселев, Новосибирск