Депутата гордумы Томска Ксению Фадееву поместили в СИЗО на два месяца
Томский областной суд изменил меру пресечения экс-координатору регионального штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией, ликвидирована и запрещена) Ксении Фадеевой на заключение под стражу на два месяца, сообщил «Ъ» адвокат подсудимой Кирилл Терехин. Ранее ее поместили под домашний арест.
Ксения Фадеева
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Ксению Фадееву обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ, наказание — от 7 до 12 лет заключения) и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ, максимальная санкция — четыре года лишения свободы). Первое судебное заседание по делу состоялось 14 августа. Свое отношение к предъявленному обвинению госпожа Фадеева пока не высказала.
Согласно версии следователей, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Алексея Навального. В результате чего за совершение различных правонарушений было задержано более 130 человек, включая несовершеннолетних.
Ксения Фадеева в сентябре 2020 года избралась в городскую думу при поддержке проекта «Умное голосование», который был разработан для поддержки оппозиционных депутатов. На выборах спикера гордумы была второй, уступив пять голосов единороссу Чингису Акатаеву.
Подробнее об уголовном преследовании — в материале «Ъ» «Депутату предъявили 90 томов».