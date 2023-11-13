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Коммерсантъ FM
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Чистая прибыль Мосбиржи в третьем квартале 2023 года увеличилась на 17,9%

Чистая прибыль Мосбиржи (MOEX) в третьем квартале 2023 года по МСФО составила 14,3 млрд руб. Это на 17,9% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из финансового отчета торговой площадки.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Скорректированная чистая прибыль с июля по сентябрь увеличилась до 13,31 млрд руб. (+29,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комиссионные доходы площадки увеличились до 14,37 млрд руб. (+60,9%). Чистый процентный доход вырос на 21,8%, чистый процентный доход без учета реализованной переоценки инвестиционного портфеля — на 23,8%. Операционные доходы Мосбиржи увеличились на 41%, расходы — на 37,7%.

В отчете указано, что в третьем квартале 2023 года Мосбиржа утвердила стратегию развития на пять лет и обновила дивидендную политику. 3 августа торговая площадка первой на российском рынке получила лицензию обмена цифровых финансовых активов (ЦФА).

На открытии торгов сегодня, 13 ноября, индекс Мосбиржи составлял 3 241,31 пункта (-0,02% к прошлому закрытию). Отчетность была опубликована чуть раньше, чем открылись торги. По данным на 11:48, индекс составляет 3 244,38 (+0,08%).

О деятельности биржи — в материале «Ъ» «Рынок не выдержал напряжения».

Петр Бузлаев

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