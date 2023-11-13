В аэропорту Барнаула начинаются работы по строительству нового терминала

В аэропорту Барнаула начинаются работы по строительству нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. Церемония закладки первого камня запланирована на 14 ноября, сообщили в краевом правительстве. Новый терминал позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта Барнаула, отмечают власти.

В сентябре сообщалось, что по итогам торгов госконтракт на работы получило АО «Монолитное строительное управление — 1» (МСУ-1, Московская область). Стоимость работ оценивается в 6,4 млрд руб.

Площадь здания составит около 9,8 тыс. кв. м. Согласно документам к торгам, пропускная способность терминала будет 600 человек в час, годовой объем пассажирских перевозок – 834 тыс. человек. Работы по строительству должны быть полностью завершены до 10 июля 2025 года.

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Оксана Павлова