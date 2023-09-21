Строительство аэровокзала в Барнауле выполнит компания МСУ-1 за 6,4 млрд рублей

Авиапредприятие «Алтай» заключило по результатам торгов договор с АО «Монолитное строительное управление — 1» (МСУ-1, Московская область) на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Барнаул. Стоимость контракта составила около 6,4 млрд руб. Как следует из документации к торгам, для участия было подано две заявки, однако закупка была признана несостоявшейся, так как к ней был допущен лишь один участник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ Фото: Олег Богданов, Коммерсантъ

Площадь здания аэровокзала составит около 9,8 тыс. кв. м. Работы по строительству должны быть полностью завершены до 10 июля 2025 года. Согласно документам к торгам, пропускная способность терминала составит 600 человек в час, годовой объем пассажирских перевозок составит 834 тыс. человек.

Ранее строительство нового терминала оценивалось в 4,5 млрд руб. Сообщалось, что из этой суммы 800 млн руб. «Новапорт холдинг» вложит путем покупки дополнительного выпуска акций оператора аэропорта — АО «Авиапредприятие „Алтай“». В июле прошлого года стало известно о приобретении «Новапортом» акций авиапредприятия «Алтай». В результате правительство края уменьшило свое участие с контролирующих 52% до блокирующих 25% плюс 1 акция, а «Новапорт холдинг» — увеличил с 48% до 75% минус 1 акция. В 2022 году аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова обслужил 627,6 ты. пассажиров (+ 20,5% к 2021 году).

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 56,1 млрд руб., что на 9,4% больше года ранее, чистая прибыль 174.6 млн руб. На сайте компании сказано, что объем портфеля заказов в период с 2023 по 2025 годы составляет более 200 млрд руб.

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Лолита Белова, Оксана Павлова