Директор департамента по кибербезопасности Владимир Бенгин покидает Минцифры

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин оставляет должность в министерстве по собственному желанию, об этом рассказали собеседники «Ъ» на IT-рынке и подтвердил сам Владимир Бенгин, не уточнив новое место работы. Руководящую позицию в Минцифры он занимал с 18 июня 2021 года.

Владимир Бенгин окончил Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» в 2010 году. С 2010 по 2013 год работал в ООО «Кабест»: начал специалистом отдела внедрения и закончил заместителем начальника отдела, где проектировал и внедрял комплексные системы информационной безопасности. С 2013 по 2014 год работал в ЗАО «Практика Безопасности» на должности заместителя начальника отдела. С 2014 года занимал различные должности от ведущего консультанта до директора департамента поддержки продаж в Positive Technologies (АО «Позитив Текнолоджиз»). С 2019 года занимал должность директора по развитию продуктового направления.

В Минцифры господин Бенгин развивал направление кибербезопасности: от борьбы с телефонным мошенничеством (фродом) до обеспечения защиты государственных информсистем. В период работы Владимира Бенгина Минцифры запустило программу Bug Bounty (тестирование информсистем «белыми хакерами» на наличие уязвимостей) на портале «Госуслуг» — она стартовала в феврале 2023 года и продлилась три месяца. В результате были выявлены 34 уязвимости средней и низкой критичности при участии 8,4 тыс. специалистов, а проведение Bug Bounty вошло в критерии оценки цифровой трансформации госорганов. Сейчас Минцифры масштабирует программу Bug Bounty на десять собственных информсистем, на этот раз тестирование будет проводиться 12 месяцев.

Также зимой этого года для борьбы с телефонными мошенниками в России была запущена единая платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ). Планируется, что все российские операторы связи подключатся к ней не позднее марта 2024 года.

С участием Владимира Бенгина в Минцифры разрабатывался и законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечки данных. По информации «Ъ», законопроект проходит финальные стадии согласования и может быть внесен в Госдуму до конца 2023 года.

Татьяна Исакова