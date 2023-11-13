В РФ прекратилось сокращение научных кадров

Численность научного персонала в РФ в 2022 году впервые за последние годы выросла — до 669,9 тыс. человек (на 7,2 тыс., или 1,1%, по сравнению с 2021 годом). Как свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, рост зафиксирован по всем категориям научных кадров. Численность исследователей увеличилась на 0,2%, до 340,7 тыс. человек; техников — на 1,5%, до 61,4 тыс.; вспомогательного и прочего персонала — на 2,2%, до 154,8 тыс. и 113,1 тыс. человек соответственно. Впрочем, численность научных кадров пока все еще отстает от уровня 2010 года в 736,5 тыс. человек.

Позитивная динамика последнего года позволила РФ удержаться в пятерке мировых лидеров по численности персонала в науке по такому показателю, как эквивалент полной занятости (отражает сумму долей времени, фактически израсходованных персоналом, занятым научными исследованиями и разработками, на их выполнение),— 737 тыс. человеко-лет. Первую строчку в этом рейтинге занимает Китай с недостижимыми 5,716 млн человеко-лет, за ним следуют США (2,415 млн), Япония (942 тыс.) и Германия (754 тыс.).

В ИСИЭЗ отмечают, что в 2022 году продолжилось омоложение российских научных кадров. Численность ученых до 30 лет выросла за год на 1%, 30–39 лет — на 0,1%, 40–49 лет — на 4,8%. При этом количество ученых старшего возраста сократилось: в диапазоне 50–59 лет — на 4,4%, 60–69 лет — на 2,6%. В результате в целом за 2010–2022 годы доля молодых ученых в возрасте до 39 лет выросла с 35,5% до 44,1%, 40–49 лет — с 14,7% до 19,3%. Доля исследователей в возрасте от 50 до 59 лет снизилась почти вдвое (с 24% до 12,9%). Отчасти причиной перемен стало резкое сокращение молодых ученых в 1990-е годы, которое в достаточной степени не было компенсировано приемом новых сотрудников, отмечают в ИСИЭЗ.

Эксперты подчеркивают, что, несмотря на влияние внешних факторов, 2022 год по части научных кадров оказался успешнее предыдущего. Наука все чаще привлекает молодежь: в прошлом году в организации, выполняющие исследования и разработки, пришли работать 1,9% выпускников вузов. Отметим, что укрепление кадрового потенциала сферы науки и технологий — это одно из основных условий обеспечения требуемого сейчас властями достижения технологического суверенитета РФ.

Венера Петрова