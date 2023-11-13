У рупий появились варианты

Власти Индии могут расширить список активов, в которые можно будет вложить многомиллиардные «излишки» на счетах востро в рупиях, которые сейчас во многом не находят применения, в том числе средства российских компаний. Эксперты называют меру своевременной с учетом жесткости местного валютного регулирования. Но подчеркивают, что основную проблему работы иностранных компаний в Индии, а именно вопрос репатриации выручки, изменения не решают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В Индии могут разрешить инвестировать средства на счетах востро в корпоративные облигации, чтобы активизировать трансграничные расчеты в рупиях. О том, что такой вариант рассматривается, 10 ноября написало издание The Economic Times (ET), ссылаясь на неназванное официальное лицо. Сейчас средства с этих счетов можно инвестировать лишь в гособлигации и казначейские векселя. Дискуссия о том, чтобы включить в список корпоративные облигации, идет не первый месяц.

Специальный рупийный счет востро (SRVA) был запущен летом 2022 года для международных расчетов в индийской валюте. Его открытие требует одобрения индийского регулятора. По данным местных СМИ, за год одобрены 34 заявки российских банков (в числе первых были Сбербанк и ВТБ). О проблеме зависших многомиллиардных средств в рупиях на счетах российских компаний в сентябре говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Общий объем оказавшихся в такой ситуации средств не раскрывается. ET приводит оценку в $7–8 млрд.

«Возможность инвестировать излишки со счетов востро в индийские корпоративные облигации в первую очередь положительно скажется на корпоративном секторе в виде роста доходов от размещения замороженных на SRVA средств. Корпоративные облигации имеют большую доходность по сравнению с государственными»,— считает эксперт отдела казначейства и рыночных рисков «Технологии доверия» Рустам Мирзабалаев.

Однако один из собеседников “Ъ” на финансовом рынке уточняет, что «ликвидность у гособлигаций выше и должно быть желание брать корпоративный кредитный риск, что компании часто не готовы делать». По его словам, мера скорее похожа «на еще один поступательный шаг по либерализации валютного регулирования, которое началось в прошлом году». В среднем доходность индийских облигаций составляет 7,3% годовых, отмечает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков: «С учетом постоянной девальвации INR — на 3% в год за последние пять-десять лет — это оставляет доходность в долларах ниже, чем по эталонным американским гособлигациям».

«Вложение части свободной ликвидности в индийские корпоративные облигации позволит банкам расширить источники дохода в условиях международных санкций, когда финансовые рынки развитых стран стали недоступными для России,— настаивает господин Мирзабалаев.— Кроме того, такие операции, как правило, работают в пользу повышения кредитных рейтингов банков, что немаловажно на начальной стадии их проникновения на индийский рынок». По оценке Сбербанка, теоретически обсуждаемая мера действительно могла бы помочь: «Но как это будет работать в реальности, утверждать сложно, все будет зависеть от спроса».

Для индийской стороны, говорит господин Мирзабалаев, «расширение набора доступных финансовых инструментов для российских компаний будет способствовать увеличению инвестиций в индийскую экономику и может стать еще одной площадкой для развития и укрепления взаимных экономических отношений и деловых связей между Россией и Индией», что также положительно скажется на расширении торговли.

«Раньше все упиралось в то, что выводить деньги возможно было только через инвестиции в гособлигации и казначейские векселя, что, конечно, не устраивало российских поставщиков, которые хотели живых денег»,— отмечает глава практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП Денис Примаков. Но эту проблему текущие изменения, по сути, и не решат. С точки зрения локального валютного рынка, подчеркивает глава отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала» Алексей Булгаков, «все равно, в какой форме средства экспортеров или их трейдеров находятся за рубежом и не репатриируются».

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев