В АПК Кубани не хватает трактористов и скотников

По количеству вакансий, размещенных на платформе «Авито Работа» в Краснодарском крае, в топ-5 востребованных в агропромышленном комплексе специалистов входят водитель трактора, скотник, ветеринар, агроном и овощевод. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Сергей Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

«Кубань — это главная житница России, один из ведущих аграрных регионов страны. При этом нехватка кадров в сельском хозяйстве наблюдается уже давно, а модернизация отрасли, расширение импортозамещения, повышение качества продукции и другие задачи требуют постоянного притока как представителей рабочих аграрных профессий, так и высококвалифицированных специалистов»,— рассказал Сергей Коновалов.

Эксперт отметил, что динамика рынка занятости в АПК Кубани повторяет общероссийские тенденции: есть прирост предложений трудоустройства, отмечается дисбаланс спроса работодателей и предложения со стороны соискателей. «Компании ведут активную конкуренцию за кадры, как внутри отрасли, так и с другими сферами»,— резюмировал Сергей Коновалов.

Для формирования кадрового потенциала кубанский агробизнес активно сотрудничает с учебными заведениями. «От того, сможем ли мы заинтересовать молодых людей в том, чтобы они шли в сельское хозяйство и возвращались после учебы домой, зависит будущее не только нашего агрохолдинга, но и всей отрасли. Поэтому вопросу профориентации мы уделяем первостепенное значение. Уже несколько лет мы активно сотрудничаем с профильными вузами и средними специальными учебными заведениями. Стало традицией каждое лето брать на оплачиваемую практику или стажировку более двадцати студентов, которые знакомятся со своей будущей профессией на наших предприятиях»,— рассказала управляющий агробизнесом ГК «Сигма» Любовь Недилько.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на платформе «Авито Работа» в Краснодарском крае по итогам III квартала 2023 года число вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» увеличилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, количество предложений для ветеринаров год к году выросло на 91%, садовников — на 57%, трактористов — на 18%.

Маргарита Синкевич

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