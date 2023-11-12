На Кубани спрос на ветеринаров за год почти удвоился

По итогам III квартала на платформе «Авито Работа» число вакансий для ветеринаров год к году выросло на 91%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Сергей Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

На втором месте по росту востребованности садовники, предложений для которых стало на 57% больше. Далее следуют водители трактора с приростом 18%.

«Рынок труда сегодня — это рынок соискателей, где они могут выбирать место работы из множества вариантов. И, как и в большинстве сфер, рост соискательской активности в АПК отстает от темпов спроса работодателей. Заметнее же всего в III квартале 2023 года число откликов кандидатов увеличилось в отношении вакансии ветеринара, которой стали интересоваться на 24% чаще по сравнению с III кварталом 2022 года»,— рассказал Сергей Коновалов.

Как и большинство компаний в АПК, кадровый голод испытывают в Агрохолдинге «Сигма». По словам управляющего агробизнесом группы компаний Любови Недилько, особенно сильно это наблюдается по направлениям: агрономия, механизация с/х, животноводство. «Обеспечивать потребности производства опытными и начинающими специалистами с каждым годом становится все труднее. В значительной степени это явление замедляет развитие сельского хозяйства не только в регионе, но и по стране в целом — для открытия новых производственных площадок нужны люди»,— сказала госпожа Недилько.

Эксперт отметила несколько причин кадрового голода: демографическую ситуацию, новые карьерные траектории, низкую привлекательность для молодых специалистов отрасли сельского хозяйства и в целом работы и проживания на территории сельских поселений. «Правда, стоит отметить, что за последние годы, благодаря активной политике государства и отдельных представителей бизнеса, в этом направлении наметились позитивные изменения»,— резюмировала Любовь Недилько.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на платформе «Авито Работа» число вакансий в Краснодарском крае в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» год к году увеличилось на 63%.

Маргарита Синкевич

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