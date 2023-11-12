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Коммерсантъ FM
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Медиа получат своих полицейских

Каких специалистов начнут готовить в РАНХиГС

Бакалавриат для медиаполицейских создали в РАНХиГС. В числе прочего студентам будут преподавать «Основы нацбезопасности» и «Введение в чат-боты». Выпускники смогут работать, например, в ФСБ, а также руководителями пресс-служб оборонных предприятий, министерств или главами государственных СМИ.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Чем еще будут заниматься эти специалисты? И чему их обучат? С этими вопросами “Ъ FM” обратился к завкафедры медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХиГС Лидии Малыгиной:

«Речь идет о специалистах, которые владеют необходимыми лингвистическими знаниями, понимают теорию медиакоммуникации, медиапсихологию и психологию информационного воздействия.

В условиях развития технологий идет огромное количество деструктивных медиапотоков в условиях информационной войны, которая ведется по отношению к России. Раньше не было раньше подобных вызовов в таком объеме: и призывы к терроризму и экстремизму, втягивание в преступную деятельность подростков.

То есть нужно вовремя распознать подобный деструктивный контент и найти адекватный способ нейтрализации. Потому что в одних случаях это блокировка, в других — привлечение правоохранительных органов и представителей ФСБ и формирование общественного вкуса.

Какие профессии будут востребованы в будущем

Специалисты должны быть в состоянии понять, что такое деструктивный медиапоток, уметь его идентифицировать по совокупности словесных, вербальных или невербальных сообщений — жестов, мимики, компьютерной графики и музыки.

Речь идет о той информации, которая формирует негативный образ государства в целом или каких-то отдельных учреждений и ведомств, подрывает авторитет к ним, разрушает традиционные семейные ценности и социально ответственные модели поведения. Да не связано это с цензурой, просто нужно наводить порядок. В одном случае нужно привлекать ФСБ, в другом — МВД, а в третьем — Роскомнадзор».

На первый курс учащихся уже набрали, уточнили в РАНХиГС. Помимо экзаменов по русскому языку и обществознанию, они прошли творческое испытание. Абитуриентам предлагалось написать эссе о роли медиа в сохранении исторической памяти или о способах выявления фейков.

Роскомнадзор донастроит свою систему мониторинга интернета

По сути, ничего нового в борьбу с нежелательным контентом в интернете такая бакалаврская программа не привнесет, считает IT-эксперт Александр Исавнин: «Это ответ РАНХиГС о том, что они теперь будут готовить тех людей, которые отвечают спросу государства в текущий момент.

Кроме того, такое решение вызвано желанием сохранить рабочие места для собственных профессоров, потому что понятно, что эти специалисты будут готовы в лучшем случае через четыре года. Соответственно, за это время технологии очень серьезно поменяются, в том числе доставки контента.

Так что я не жду ничего нового, потому что и раньше появлялись такие программы.

Очень может быть, что именно те, кто раньше преподавали журналистику, теперь переквалифицируются на поиск текстов, которые не соответствуют официальной политике».

Летом 2023 года Роскомнадзор сообщал, что с начала 2022-го выявил и заблокировал 30 тыс. сообщений с призывами к массовым беспорядкам, 190 тыс. материалов с недостоверной информацией и 85 тыс. — с элементами экстремистского контента. По данным мониторингового центра «Безопасность 2.0», только в последние полгода объем негативного контента в интернете вырос более чем на 16%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба

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