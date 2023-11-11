Глава Минэнерго Украины пригрозил ударами по нефтегазовой инфраструктуре России

Украина может нанести удары по российской нефтегазовой инфраструктуре, если Россия продолжит массированные атаки на украинские энергетические объекты предстоящей зимой. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Галущенко

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters Герман Галущенко

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

На вопрос журналистов, может ли ответ Украины включать удары по нефтегазовой отрасли России, господин Галущенко сказал: «Это было бы справедливо». «Нанося ответные удары, мы бы использовали тот же подход, атакуя их энергетическую инфраструктуру»,— сказал министр.

Комментируя возможный рост цен на газ и нефть в случае перебоев в поставках, Герман Галущенко заявил, что другие страны смогут обеспечить экспорт. «Вы можете приобрести топливо не только в России. Я уверен, мир справится»,— заявил господин Галущенко.

13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти готовятся к более масштабным ударам по энергетической инфраструктуре со стороны России. Он также допускал, что ВСУ нанесут «ответные удары». Незадолго до этого Герман Галущенко говорил, что Украина не успевает восстановить энергосистему к зиме, и сейчас она более уязвима, чем в прошлом году.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян