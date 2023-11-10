В Минсельхозе рассказали об обсуждении квот на импорт вина

Замминистра сельского хозяйства России Марина Афонина заявила, что власти обсуждали идею квотирования импорта вина. По ее словам, если такое предложение поступит вновь, его готовы рассмотреть повторно.

«Этот вопрос (квотирования.— "Ъ") обсуждался. Когда мы вводили, увеличивали (импортную.— "Ъ") пошлину, были разные варианты, обсуждение было достаточно бурным — на сколько увеличить, были мнения запретить. Но на сегодняшний день мы все вместе остановились на таком варианте — увеличить и посмотреть, что будет дальше. И дальше принять следующий этап какой-то»,— сказала госпожа Афонина на Российском винодельческом форуме (цитата по «РИА Новости»).

В июле правительство повысило ввозные пошлины на вино из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр до конца 2023 года. 9 ноября Минсельхоз выступил за продление повышенной пошлины на импорт на весь 2024-й.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Вину потребуется выдержка».

Петр Бузлаев