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Коммерсантъ FM
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Уровень безработицы в России в сравнении с другими странами мира

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По последнему прогнозу МВФ (World Economic Outlook за октябрь) уровень безработицы в РФ в 2023 году составит 3,3% по сравнению с 3,9% годом ранее. Это практически вдвое ниже среднемирового показателя. В то же время Россия не входит в десятку рекордсменов.

Самая низкая безработица среди более 100 стран, по которым есть данные на 2023 год,— в Таиланде (1,2%). Низкая безработица (ниже 3%) ожидается и в ряде других крупных азиатских экономик — Японии, Южной Корее, Вьетнаме. Среди европейских стран самые низкие показатели безработицы в Швейцарии, Чехии и карликовой Андорре (также меньше 3%). Средний уровень по зоне евро — 6,6%, при этом разброс достаточно большой, от 3,3% в Германии до 11,8% в Испании. Рекордно низкий показатель (3,6%) фиксируется и в США. В целом по странам «большой семерки» она прогнозируется на уровне 4,1%.

Самая высокая безработица по данным на 2023 год — в Судане (46%). На втором месте ЮАР — уровень 32,8% является самым высоким среди стран-членов БРИКС. Хотя в прогнозе МВФ отсутствуют данные по Индии, другие источники говорят, что в октябре безработица там выросла до 10%. Это двухлетний максимум для страны, однако он все равно значительно уступает южноафриканскому показателю.

Напомним, что российский Центробанк в последнее время высказывает озабоченность дефицитом кадров в экономике. Как заявила на днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «безработица 3%, а в некоторых регионах и того меньше — это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук».

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