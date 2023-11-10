Bloomberg: Япония инвестирует $13 млрд в производство чипов

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии собирается вложить ¥2 трлн ($13 млрд) в развитие местного производства и разработки полупроводников. Об этом сообщает Bloomberg. «Ситуация с глобальной экономической безопасностью в отношении полупроводников становится все более серьезной. Мы видим большой интерес от компаний, как иностранных, так и местных, которые хотят инвестировать в Японии»,— заявили в министерстве.

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В 1980-е годы Япония была главным производителем полупроводников, однако позже уступила позиции таким игрокам, как Тайвань, Южная Корея и Китай, и теперь хочет вновь укрепить позиции на этом рынке. Одно из важных направлений развития — разработка и производство наиболее продвинутых и современных чипов. В прошлом году сообщалось, что Япония и США создадут совместный исследовательский центр для разработки микрочипов нового поколения на техпроцессе 2 нм. Власти Японии также сотрудничают с такими компаниями, как тайваньская TSMC и американская Micron Technology, предоставляя им субсидии и вкладывая деньги в строительство их заводов в стране.

В последние годы многие страны стремятся развивать собственное производство полупроводников. Самые масштабные планы в этой сфере — CHIPS for America в США (предусматривает инвестиции на $52,7 млрд в эту сферу) и сходные планы ЕС с инвестициями на €43 млрд.

Яна Рождественская