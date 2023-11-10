Глава Пермского края вступил в «Единую Россию»

Президиум регионального политсовета «Единой России» рассмотрел заявление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на вступление в партию. Как сообщает пресс-служба реготделения, президиум единогласно одобрил решение главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Махонин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Махонин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Секретарь регионального отделения Вячеслав Григорьев назвал это решение усилением регионального отделения «Единой России». По словам Вячеслава Григорьева, губернатор Прикамья выстроил рабочие, конструктивные взаимоотношения с представителями «Единой России» «с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона». Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и регионе.

Экс-начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин возглавляет Пермский край с 2020 года. Тогда он был назначен врио главы региона, после чего участвовал в губернаторских выборах как кандидат-самовыдвиженец. В 2016 году господин Махонин баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко».

Отметим, что предшественник господина Махонина на посту главы Прикамья Максим Решетников тоже член «Единой России». Предыдущие губернаторы Пермского края Олег Чиркунов и Виктор Басаргин в партию не вступали.

Константин Кадочников, Пермь