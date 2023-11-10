Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Пермского края вступил в «Единую Россию»

Президиум регионального политсовета «Единой России» рассмотрел заявление губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на вступление в партию. Как сообщает пресс-служба реготделения, президиум единогласно одобрил решение главы региона.

Дмитрий Махонин

Дмитрий Махонин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Дмитрий Махонин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Секретарь регионального отделения Вячеслав Григорьев назвал это решение усилением регионального отделения «Единой России». По словам Вячеслава Григорьева, губернатор Прикамья выстроил рабочие, конструктивные взаимоотношения с представителями «Единой России» «с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица региона». Дмитрий Махонин поблагодарил партийцев за доверие, отметив, что «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и регионе.

Экс-начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин возглавляет Пермский край с 2020 года. Тогда он был назначен врио главы региона, после чего участвовал в губернаторских выборах как кандидат-самовыдвиженец. В 2016 году господин Махонин баллотировался в Госдуму РФ от партии «Яблоко».

Отметим, что предшественник господина Махонина на посту главы Прикамья Максим Решетников тоже член «Единой России». Предыдущие губернаторы Пермского края Олег Чиркунов и Виктор Басаргин в партию не вступали.

Константин Кадочников, Пермь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...