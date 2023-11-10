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Продажи книг про игровую индустрию в «ЛитРес» выросли на 20% год к году

По данным сервиса «ЛитРес», с которыми ознакомился «Ъ», в сегменте литературы про игровую индустрию с 1 января по 31 октября наблюдается рост продаж в штуках на 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Самой популярной книгой стала «Геймдизайн. Как создать игру, в которую будут играть все» Джесси Шелла. В ней автор делится профессиональными секретами и рассуждает о том, как сделать качественную игру. На втором месте — руководство по программированию «Сделай видеоигру один и не свихнись» разработчика Славы Гриса. Замыкает топ-3 произведение Натальи Андрияновой и Светланы Яковлевой «Как создавать истории. Основы игровой сценаристики и нарративного дизайна за 12 шагов».

Онлайн-школы активно рекламируют курсы геймдизайна, тестировщиков и разработчиков, при этом основное продвижение приходится на популярные каналы про видеоигры, отмечает нон-фикшен-редактор ГК «ЛитРес» Елена Тарасова: «Весомый вклад в развитие сферы вносит и государство посредством постоянных инвестиций». Все это стимулирует рост интереса к тематике, считает эксперт.

Как узнал «Ъ», ранее Минцифры подготовило перечень российских разработок и сервисов, которые оно считает приемлемым аналогом иностранных разработок в сфере видеоигр. В документе как часть «IT-ландшафта» упомянуты в том числе видеоигровые издания и сервисы по созданию портфолио.

Подробнее — в материале «Ъ» «Видеоиграм расширили ландшафт».

Юлия Юрасова

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