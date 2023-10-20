Петербуржцам могут предоставить скидку на быструю оплату штрафов за парковку

С идеей ввести 50% скидку за быструю оплату штрафа на платной парковке руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Петербурга Александр Шишлов обратился в Государственную думу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

В запросе на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина господин Шишлов отметил, что за 2022 год в Петербурге было вынесено около 420 тыс. штрафов. При этом 69,6 тыс. из них (около 17%) остались не оплаченными. Депутат напомнил, что система скидок за своевременную оплату штрафов (в течение 20 дней после вынесения постановления — «Ъ-СПб») за нарушение ПДД действует с 2014 года. Яблочники предлагают распространить эту норму на платную парковку: в случае применения скидки сумма штрафа составит 1,5 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей. Ввести такую льготу на региональному уровне, по словам Александра Шишлова, город не может. Депутат предлагает Госдуме внести изменения в КоАП РФ, которые позволят регионам устанавливать оплату штрафа в льготный период.

Такая поправка, как сообщили в федеральном парламенте, уже существует. Изменения учтены в новом проекте кодекса об административных правонарушениях. Отдельный же законопроект, который будет устанавливать «льготный» период для оплаты административных штрафов, требует предварительного согласования с правительством и профильным министерством юстиции. Если инициатива получит положительный отзыв от исполнительной власти, то комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы его поддержит, отмечается в ответном письме. «Яблоко» уже разрабатывает соответствующий законопроект.

В Санкт-Петербурге ведут работу по расширению зоны платной парковки. Ранее «Ъ-СПб» писал, что соответствующие дорожные знаки и паркоматы появятся на улицах Василеостровского района.

Надежда Ярмула

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