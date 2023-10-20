Ozon приступил к добровольному делистингу с биржи NASDAQ

Ozon (MOEX: OZON) начал добровольный делистинг американских депозитарных акций (ADS) с американской фондовой биржи NASDAQ. Об этом говорится в материале на сайте компании.

«Мы приняли решение о самостоятельном исключении бумаг с биржи, поскольку мы исчерпали все доступные возможности для подачи апелляций на решение о делистинге. У нас нет оснований полагать, что торговля ADS Ozon на NASDAQ будет возобновлена»,— сообщили в пресс-службе Ozon.

Компания уже уведомила американскую биржу о намерении исключить свои ADS из списка NASDAQ Global Select Market. До 30 октября Ozon подаст необходимые документы, запускающие процедуру делистинга.

В сообщении пресс-службы сказано, что выход с американской биржи направлен «на снижение затрат», которые связаны с предоставлением отчетности. Делистинг, как утверждают представители Ozon, не повлияет на операционную деятельность и финансовую устойчивость. Обращение бумаг Ozon продолжится на Московской бирже (MOEX: MOEX) и Международной бирже Астаны (AIX).

Торги акций Ozon на NASDAQ были приостановлены 28 февраля 2022 года. 15 марта 2023 года NASDAQ уведомила компанию о намерении провести делистинг ее бумаг. Ozon дважды обжаловал решение американской биржи, но оба раза получал отказ.

Петр Бузлаев