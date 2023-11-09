Глава администрации Кагальницкого района Ростовской области задержан за взятки

В Ростовской области сотрудники УФСБ региона задержали главу администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова по подозрению в получении взятки в размере 176 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области Фото: пресс-служба УФСБ Ростовской области

По данным правоохранителей, руководитель администрации получил деньги от местного предпринимателя за общее покровительство. Отмечается, что есть данные о других эпизодах получения взяток чиновником.

Вадим Сидоров был задержан на своем рабочем месте. Его сразу поместили под стражу. В отношении главы администрации возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Анастасия Назарова