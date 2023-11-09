Британия сняла санкции с бывшего зампреда правления «Траста» Сергея Стогниенко

Лондон снял санкции с одного из фигурантов антироссийского списка — Сергея Стогниенко. Обновленный список был опубликован на сайте Министерства финансов Великобритании.

Сергей Стогниенко попал под британские санкции 28 сентября прошлого года. Лондон связывал господина Стогниенко с деятельностью российского банка «Открытие». Причины, по которым Сергей Стогниенко был исключен из списка, не указываются. В уведомлении британского Минфина говорится, что на господина Стогниенко «больше не распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг».

Господин Стогниенко был зампредседателя правления банка «Траст», на базе которого был создан банк непрофильных активов. На баланс банка передали непрофильные активы санируемых банков, в том числе банка «Открытие». В британском списке Сергей Стогниенко упоминался как член правления банка ФК «Открытие».

Александра Горошилова