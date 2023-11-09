Мэр Тюмени отправился в новые регионы России

Мэр Тюмени Руслан Кухарук посетил новые регионы России. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Он рассказал, что познакомился с главами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и местными чиновниками.

«Встречи, которые прошли в течение этих двух дней, стали свидетельством того, что между муниципалитетами налажено полноценное сотрудничество. Наша методологическая помощь позволит коллегам более оперативно решать вопросы интеграции в правовое поле муниципального самоуправления РФ»,— подчеркнул он.

Напомним, в прошлом году губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о помощи в социальной сфере и ремонте дорог от Тюменской области для Краснодона и Краснодонского района. В этом году тюменские власти заключили соглашение о сотрудничестве с Запорожской областью.

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