Александр Моор заключил соглашение с врио губернатора Запорожской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве. Регионы планируют реализовать совместные экономические и промышленные проекты, а также сотрудничать в направлениях молодежной политики и охраны окружающей среды.

«Взаимодействие с новыми регионами России для Тюменской области — приоритетная задача. Мы помогаем восстанавливать социальную инфраструктуру в Краснодоне Луганской Народной Республики. Предприниматели из Донецкой Народной Республики были на форуме Уральского федерального округа "Окно возможностей", которой прошел у нас в мае. Тогда же договорились о сотрудничестве с председателем правительства ДНР Евгением Солнцевым»,— написал в telegram-канале Александр Моор.

Напомним, в прошлом годуАлександр Моор и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали соглашение о помощи в социальной сфере и ремонте дорог от Тюменской области для Краснодона и Краснодонского района. Кроме того, тюменские власти оплатили лечение вынужденно мигрировавших в Россию жителей Украины, ЛНР и ДНР.

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