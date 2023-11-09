Спа-комплекс «Белогорье» Яны Хтей получил банкротный иск

В арбитражный суд Белгородской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Оздоровительный спа-комплекс Белогорье» Яны Хтей — дочери экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруги олимпийского чемпиона и депутата облдумы Тараса Хтея. Иск еще не принят к производству, следует из документации.

С заявлением обратился Аслан Машуков. По данным «СПАРК-Интерфакс», он владеет белгородским ООО «Юком», которое занимается деятельностью в области права. Долг перед господином Машуковым составляет 3,3 млн руб. В мае 2023 года суд удовлетворил иск о взыскании со спа-комплекса эту сумму по договору подряда на ремонт внутренней и внешней отделки ресторана.

Изначально эту сумму требовало ООО «Строй-билд» Алексея Серегина. По условиям договора спа-комплекс должен был выплатить компании аванс в размере 5 млн руб. и по 5 тыс. за 1 кв. м. обновленного пространства. Площадь объекта по площади пола составляла 3,6 тыс. кв. м., расчетная стоимость работ — 18 млн.

В итоге «Строй-билд» получил 7 млн руб., хотя, как считает, выполнил работы на 10,3 млн. У «Белогорья» же в ходе приемки работ возникли претензии к их качеству. Спа-комплекс потребовал устранить недочеты или вернуть 7 млн, однако подрядчик делать этого не стал. «Белогорье» подало иск о взыскании со «Строй-билда» задолженности в 5,1 млн, потраченных на новую стяжку пола. В марте суд отказал истцу.

«Строй-билд» в свою очередь потребовал с «Белогорья» недоплаченные 3,3 млн руб. В ходе дела процессуальным правопреемником стал Аслан Машуков. Суд встал на его сторону. Спа-комплекс безуспешно обжаловал это решение апелляции, кассационную жалобу могут рассмотреть 13 декабря.

В августе этого года «Белогорье» было выставлено на продажу за 240 млн руб. Единым лотом до сих пор продается гостиница площадью 2,9 тыс. кв., спортивная база на 1,5 тыс. кв. м, бассейн на 618,2 кв. м, ресторан на 727,2 кв. м, пять земельных участков общей площадью 28,4 тыс. кв. м, летнее кафе на 150 мест с десятью беседками на берегу водохранилища и так далее. Причину реализации имущества «Ъ-Черноземье» ранее не раскрыли.

Алина Морозова

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