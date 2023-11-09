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Коммерсантъ FM
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Голливуд больше не бастует

Американские актеры вслед за сценаристами добились улучшения своего положения

Вслед за забастовкой сценаристов завершилась и забастовка американских актеров. Профсоюз актеров SAG-AFTRA пришел к соглашению с представителями киностудий и стриминговых сервисов. Соглашение предусматривает существенное повышение вознаграждений актерам, в том числе массовке, введение бонусов за участие в стриминговых проектах, а также ограничение использования искусственного интеллекта.

Актриса и участница забастовки Айрис Лю (справа) довольна ее результатами

Актриса и участница забастовки Айрис Лю (справа) довольна ее результатами

Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Актриса и участница забастовки Айрис Лю (справа) довольна ее результатами

Фото: Mario Anzuoni, Reuters

Вчера поздно вечером, 8 ноября, представители американского профсоюза SAG-AFTRA, представляющего интересы Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио, пришли к предварительному соглашению с Альянсом производителей кино- и телепродукции (AMPTP) и прекратили забастовку. Забастовка актеров длилась 118 дней — это рекордная продолжительность в истории SAG-AFTRA. AMPTP представляет интересы Netflix, Disney, Warner Bros. Discovery, Amazon.

Подробные условия соглашения пока не раскрываются, потому что его еще должны ратифицировать члены SAG-AFTRA. В числе прочего оно предусматривает самое значительное за последние 40 лет повышение вознаграждений актерам, введение однократных бонусов за участие в стриминговых проектах, а также ограничения на использование искусственного интеллекта (ИИ) и дополнительные выплаты, если применение ИИ ухудшает положение актеров. Недовольство вызывало предложение продюсеров привлекать актеров массовки на съемки только на один день, сканировать их внешность и потом использовать цифровые образы, заплатив за работу один раз. В заявлении SAG-AFTRA отдельно подчеркивается существенное повышение вознаграждений для актеров массовки.

В целом же профсоюз оценивает общий объем повышения контрактов более чем в $1 млрд.

Актеры начали забастовку в июле вслед за профсоюзом сценаристов, который бастовал с мая. В конце сентября профсоюз сценаристов достиг соглашения со студиями. Сценаристы добились существенного повышения зарплат и гонораров, а также ограничения использования ИИ при написании сценариев.

Из-за забастовок сценаристов и актеров пришлось отменить или перенести десятки мероприятий. В частности, это коснулось премий «Эмми» и MTV. Перенеслись на более поздний срок или изменили программу более 10 фестивалей, в том числе Международный кинофестиваль в Локарно, Международный кинофестиваль в Торонто и др. Были отложены и перенесены съемки и премьеры более 30 кинофильмов, в том числе «Аватар-3» и «Аватар-4», «Дюна-2», «Миссия невыполнима-8», «Гран Туризмо», «Годзилла против Кинг-Конга: Новая империя», новое продолжение фильма про Человека-паука и т. д., а также нескольких десятков сериалов и других стриминговых проектов.

По подсчетам аналитического центра Milken Institute, сделанным в середине сентября, потери голливудских студий и стриминговых сервисов из-за забастовки сценаристов и актеров составят минимум $6 млрд.

По мнению экспертов, соглашение со сценаристами и актерами означает, что киностудии и стриминговые сервисы смогут начинать меньше новых проектов, чем раньше,— их число уже снизилось в последнее время в условиях макроэкономической нестабильности и инфляции. По подсчетам компании Ampere Analysis, во втором полугодии 2022 года телеканалы и стриминговые сервисы заказали на 40% меньше сценариев сериалов, чем в тот же период 2019 года. Как пишет The New York Times со ссылкой на подсчеты аналитиков, соглашения повысят стоимость производства фильмов и сериалов примерно на 10%, и компании, скорее всего, будут компенсировать это снижением числа проектов. «Люди возбуждены и взволнованы возвращением к работе. Но они также держат в голове некоторые отрезвляющие вызовы, которые ждут впереди»,— отметил содиректор продюсерской компании Brillstein Entertainment Partners Джон Либман.

Яна Рождественская

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