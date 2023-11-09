Рутине дали полярные оценки

Россияне тратят на рутинные процессы существенную долю рабочего времени и хотели бы передать их искусственному интеллекту, показывает совместный опрос ITFB Group и hh.ru, в котором приняли участие более 2 тыс. человек. Как следует из ответов респондентов, 39% опрошенных считают, что рутина забирает два рабочих часа из восьми в день. Еще 37% тратят на рутину до четырех часов в день, а 14% — до шести. Самыми рутинными респонденты считают задачи, связанные с бюрократией (55%) и отчетностью (36%). Для 30% опрошенных рутина — перевод документов в электронный вид, для 25% — печать документов, для 24% — бухгалтерия и подсчеты. Женщины несколько чаще мужчин отмечали рутинные задачи (40% против 35%), что, впрочем, может объясняться тем, что женщины чаще занимают низкооплачиваемые рабочие места в сегменте «белых воротничков».

Впрочем, среди опрошенных оказалось немало (45%) тех, кто привык к рутинным задачам и относится к ним нормально, если их немного. На выгорание от таких задач жалуются более 15% россиян, 14% начинают допускать ошибки в работе. Время, освободившееся от выполнения рутинных задач, большинство (57%) готовы тратить на учебу, еще 42% были бы готовы сосредоточиться на оставшихся рабочих задачах. Реально же используют те или иные сервисы автоматизации на работе только 16% респондентов. Больше всего таковых оказалось среди краснодарцев (25%), на втором месте — ростовчане (20%), на третьем — нижегородцы (19%).

Отметим, хотя внедрение решений для автоматизации выполнения рабочих задач на базе ИИ может оказаться достаточно востребованным на многих рабочих местах, можно предположить, что респонденты переоценивают объем рутинных задач, которые они исполняют. Так, опубликованное в 2022 году исследование Центра трудовых исследований Высшей школы экономики показало, что индекс рутинности (от минус 1, если профессия не требует выполнения никаких рутинных задач, до плюс 1, если работа ограничена только ими) для рынка труда РФ в целом невысок — на нем у 74% профессий доля рутинных задач не дотягивает даже до 50% и лишь у 17% она от 70% и выше. В отраслевом разрезе интегральный индекс рутинности достигает максимума в обработке и на транспорте, минимален он в образовании и финансах (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года).

Анастасия Мануйлова