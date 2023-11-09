Просьба инфляцию не отгружать

В условиях повышенного внимания властей к росту цен некоторые ритейлеры прибегают к нестандартным способам сдерживания инфляции. Так, российская структура французского Auchan попросила поставщиков не повышать цены до конца 2023 года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. Поставщики видят в действиях сети попытку переложить на них все риски волатильности, а аналитики — стремление защититься от возможных претензий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Поставщики Auchan в России получили от сети письма с просьбой не повышать цены до конца 2023 года, рассказали источники “Ъ” среди производителей. Как сказано в обращении Auchan, копия которого появилась в отраслевом Telegram-канале «Околоритейл», «непрекращающиеся тенденции роста цен» наблюдаются во всех сегментах и по отдельным позициям сеть находит повышение обоснованным. Но, сказано в письме, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) неоднократно подчеркивали важность сдерживания инфляции. В связи с этим Auchan не принимает до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых согласованы, а при «настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре» сообщит об этом регуляторам. В «Auchan Россия» заявили “Ъ”, что предлагают поставщикам приложить совместные усилия для сдерживания роста цен в преддверии новогодних праздников.

По оценкам Infoline, в 2022 году Auchan был шестой FMCG-сетью в РФ с выручкой 272,4 млрд руб. В январе—июне 2023 года оборот сети снизился на 2,2% год к году, сообщал Infoline, не приводя абсолютных цифр. На июль, по данным Infoline, компания управляла 230 магазинами, в том числе под брендом «Атак». Auchan входит во французскую группу Association Familiale Mulliez наряду с DIY-сетью Leroy Merlin и магазинами спорттоваров Decathlon. На фоне военных действий РФ на Украине Leroy Merlin сообщал о возможной передаче контроля в российском бизнесе местному менеджменту, а Decathlon продал бизнес в стране компании АРМ. В Auchan же отмечали, что продолжают работать в России.

О подобных обращениях других сетей к поставщикам в последнее время источники “Ъ” среди производителей не знают. В ноябре 2020 года об отказе принимать повышение цен до 31 декабря из-за пандемии и снижения доходов населения сообщал «Верный» (см. “Ъ” от 2 ноября 2020 года). В «Верном» отказались от комментариев.

В «Ленте» заявили “Ъ”, что получают уведомления о повышении цен на все категории товаров, которые рассматриваются на предмет обоснованности. Источник “Ъ” в другой сети подтвердил, что идут переговоры по условиям контрактов на 2024 год и уведомления о росте цен есть по всем категориям. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), «Магните», Metro комментарии не предоставили. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что ритейл сдерживает рост закупочных цен на часть социально значимой продукции, в том числе за счет собственных издержек.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что Auchan фактически предложил поставщикам за свой счет сдерживать цены, что можно расценить как ультиматум с учетом высокой зависимости производителей от крупных сетей. По его словам, обычно поставщики и так повышают цены в несколько этапов, не компенсируя одним разом рост всех затрат. Сам же Auchan, отмечает господин Поповичев, не предложил сократить свою маржу для сдерживания инфляции. Источник “Ъ” среди производителей продуктов говорит, что при отказе от повышения цен поставщики могут сократить скидки.

Как отмечает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, подобные моратории на корректировку цен противоречат нормам саморегулирования и ведут к ухудшению экономики производителей, на которых перекладываются все риски рыночной волатильности. Для покупателя, продолжает господин Востриков, отсутствие гибкости в ценообразовании может обернуться в критической ситуации отсутствием товара на полке.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что сегодня все ритейлеры заинтересованы в сдерживании роста цен для сохранения трафика. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что повышение цен может восприниматься особенно болезненно в преддверии президентских выборов в 2024 году. Auchan, по его мнению, стоило бы решать вопрос индивидуально, исходя, например, из того, когда поставщик повышал цены. По мнению господина Ибрагимова, рассылка подобных писем может рассматриваться как страховка для сетей в случае возникновения вопросов со стороны регуляторов.

Собеседник “Ъ” среди производителей отмечает, что предпосылки для роста цен остаются, а регуляторы пытаются решить проблему только за счет ограничений, например, на экспорт. В NielsenIQ сообщали, что 60% опрошенных руководителей FMCG-бизнеса сообщили о планах повысить цены до конца 2023 года. В Минсельхозе и Минпромторге “Ъ” не ответили. В ФАС лишь заявили, что поддерживают ответственное ценообразование.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая