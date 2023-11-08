Главные новости за 8 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

В Сочи на берегу моря нашли тело 30-летнего футболиста и тренера из Чувашии Алексея Лесина. По предварительной версии, причиной его смерти стала асфиксия. Отец футболиста рассказал о событиях, предшествующих гибели сына.

Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 44 российским офицерам. Среди них и замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Сергей Лемешкин, он стал генерал-майором.

Новым генеральным директором ГК «Дело», в активы которого входят зерновые и контейнерные терминалы в Черноморо-Азовском бассейне, станет Екатерина Ляхова. Об этом объявил владелец компании Сергей Шишкарев.

В Новороссийске ввели локальный режим чрезвычайной ситуации на территории базы отдыха «Тепло» в поселке Широкая Балка после обнаружения авиаснаряда времен Великой Отечественной войны.

Российский паром «Славянин», перевозивший газ в порт Кавказ, столкнулся с судном New Raouf под флагом Паулу в районе болгарского мыса Шабла в Черном море.

В Крыму создадут новую футбольную лигу содружества. В нее войдут команды Крымского футбольного союза. Тестовые турниры новой лиги пройдут в ноябре.

В Краснодаре обновят облицовку фасада театра драмы и заменят ее на современные материалы.

Почтовые серверы «Яндекса» с начала года обработали больше 1 млрд писем, которые пришли на электронные почтовые ящики краснодарцев. Среди них около 222 млн оказались спамом.

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