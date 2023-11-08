Паром, перевозивший газ в порт Кавказ, столкнулся с другим судном в Черном море
Российский паром «Славянин», перевозивший газ в железнодорожных цистернах из Варны в порт Кавказ, столкнулся с судном New Raouf под флагом Палау в районе болгарского мыса Шабла в Черном море. Об этом сообщает Novinite.
Фото: пресс-служба ГК «АнРуссТранс»
Российское судно получило пробоину и направилось на обследование в Варну. Второе судно продолжило движение по направлению к Босфору. По данным издания, пострадавших в результате происшествия нет.
Власти Болгарии не смогли связаться с владельцем следовавшего из украинского порта в Турцию New Raouf, но сообщили о происшествии представителям Турции.
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