Паром, перевозивший газ в порт Кавказ, столкнулся с другим судном в Черном море

Российский паром «Славянин», перевозивший газ в железнодорожных цистернах из Варны в порт Кавказ, столкнулся с судном New Raouf под флагом Палау в районе болгарского мыса Шабла в Черном море. Об этом сообщает Novinite.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «АнРуссТранс» Фото: пресс-служба ГК «АнРуссТранс»

Российское судно получило пробоину и направилось на обследование в Варну. Второе судно продолжило движение по направлению к Босфору. По данным издания, пострадавших в результате происшествия нет.

Власти Болгарии не смогли связаться с владельцем следовавшего из украинского порта в Турцию New Raouf, но сообщили о происшествии представителям Турции.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram