В Крыму создадут новую футбольную лигу
В Крыму создадут новую футбольную лигу содружества. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на министра спорта РК Ольгу Торубарову.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В новую лигу войдут команды Крымского футбольного союза, поскольку президенты клубов премьер-лиги КФС отказались присоединиться к лиге содружества с новыми регионами РФ.
«Будет представлено три чемпионата. Это юноши U-15 и U-17, где будут играть команды нашего училища олимпийского резерва, и одна из любительских команд»,— отметила госпожа Торубарова.
Тестовые турниры крымской лиги пройдут в ноябре. Официальное начало соревнований намечено на февраль 2024 года.
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