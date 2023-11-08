В Крыму создадут новую футбольную лигу содружества. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на министра спорта РК Ольгу Торубарову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В новую лигу войдут команды Крымского футбольного союза, поскольку президенты клубов премьер-лиги КФС отказались присоединиться к лиге содружества с новыми регионами РФ.

«Будет представлено три чемпионата. Это юноши U-15 и U-17, где будут играть команды нашего училища олимпийского резерва, и одна из любительских команд»,— отметила госпожа Торубарова.

Тестовые турниры крымской лиги пройдут в ноябре. Официальное начало соревнований намечено на февраль 2024 года.

Анастасия Донскова

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