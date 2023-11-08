Новым гендиректором холдинга «Дело» станет Екатерина Ляхова

Новым генеральным директором ГК «Дело», в активы которого входят зерновые и контейнерные терминалы в Черноморо-Азовском бассейне, станет Екатерина Ляхова. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Дело» Фото: пресс-служба ГК «Дело»

На должность президента ПАО «Трансконтейнер» назначат Михаила Концерева вместо Виталия Евдокименко. Об изменениях договорились акционеры холдинга. Кадровые процедуры планируют завершить до конца ноября текущего года.

«Сегодня Группе необходим переход к централизованной, качественно и профессионально иной модели управления, которая позволит в полном объеме использовать уникальный потенциал транспортных активов как элементов единой системы для достижения максимальной синергии и формирования логистического интегратора, занимающего лидирующие позиции на евразийском пространстве, способного составить конкуренцию глобальным игрокам на мировом рынке»,— отметил основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Екатерина Ляхова окончила Уральскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». С 2000 года по 2007 год занимала различные руководящие должности в ГК «Ренова». Последние 12 лет работала на различных должностях в управлении госкорпорации «Росатом». В 2019 году вошла в состав Совета директоров ГК «Дело», в 2022 году — ПАО «Трансконтейнер». Госпожа Ляхова сменила на посту Дмитрия Панькова.

Анастасия Донскова

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