С начала года жители Краснодара получили 222 млн спам-писем

Почтовые серверы «Яндекс 360» с начала года обработали больше 1 млрд писем, которые пришли на электронные почтовые ящики краснодарцев. Среди них около 222 млн были спамом, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Ежедневно технология компании «Спамооборона» отправляет в папку «спам» или блокирует порядка 750 тыс. писем в Краснодаре. Наиболее популярны среди спамеров рассылки с онлайн-казино, розыгрыши призов, а также денежные выплаты от якобы банков и крупных корпораций. В основном такие письма так или иначе нацелены на получение данных или денег.

В начале 2023 года краснодарцам часто приходили спам-письма с предложениями вернуть налоги, компенсировать затраты или с вложенными PDF-файлами с вредоносной ссылкой. Участились также спуфинг-атаки – вид спама, в котором мошенники используют телефонные номера, электронную почту, а иногда и IP-адреса известных организаций.

«Мошенники отправляют спуфинговое письмо, к примеру, от имени известного маркетплейса с новостью о скидках и приводят пользователя на поддельный сайт. На нём он может не заметить подмены и оставить или пароль от своего аккаунта, или оплатить что-то своей картой»,– объяснил руководитель группы разработки «Спамообороны» Дмитрий Потапов.

Вячеслав Рыжков

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