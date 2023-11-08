Владимир Путин присвоил звание генерал-майора замначальника кубанского ГУ МВД

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 44 российским офицерам. Среди них и замначальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Сергей Лемешкин, он стал генерал-майором (ранее был полковником).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Сергею Лемешкину сейчас 60 лет, он родился в Донецке. С 1994 года служит в полиции. Начал работу в органах правопорядка господин Лемешкин с должности инспектора по межнациональным отношениям группы обеспечения общественного порядка в ОВД Горячего Ключа, где позже служил следователем и старшим следователем.

В 2011 году генерал-майор закончил Адыгейский госуниверситет по специальности «юриспруденция». В июне 2015 года был назначен на должность замначальника по работе с личным составом краевого главка МВД, в апреле 2021 года возглавил управление. Заместителем начальника краевого ГУ МВД Сергей Лемешкин стал осенью прошлого года.

Вячеслав Рыжков

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