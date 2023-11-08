В Новороссийске ввели режим локальной ЧС из-за авиабомбы на базе отдыха

В Новороссийске ввели локальный режим чрезвычайной ситуации на территории базы отдыха «Тепло» в поселке Широкая Балка послу обнаружения авиаснаряда времен Великой Отечественной войны.

Соответствующее постановление опубликовано на портале администрации города.

Границы зоны ЧС определены в радиусе 1,5 км от места обнаружения авиабомбы ФАБ-100. Режим ЧС будет действовать в период с 22:00 8 ноября до 18:00 даты уничтожения боеприпаса.

При необходимости территорию ЧС оцепят, проведут оповещение и частичную эвакуацию населения из опасной зоны для проведения работ по вывозу и уничтожению снаряда.

Анастасия Донскова

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