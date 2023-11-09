В дело экс-сенатора вписали финики

В Новосибирске начались прения сторон по уголовному делу бывшего сенатора и экс-депутата регионального заксобрания Владимира Лаптева, который обвиняется в мошенничестве и коррупции. Один из эпизодов дела связан с неудачной попыткой подкупить мирового судью финиками. Политик, установило следствие, трижды обращался к судье с просьбой замять административное дело в отношении его знакомого полицейского, которому грозило увольнение, передав ей пять килограммов сухофруктов, цветы, вино и сладости. Подсудимого, полностью признавшего вину и заключившего сделку со следствием, прокуратура потребовала отправить в колонию строгого режима на девять лет и оштрафовать на 35,8 млн руб. В пятницу в прениях выступит сторона защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сенатор и экс-депутат заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев полностью признал вину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Бывший сенатор и экс-депутат заксобрания Новосибирской области Владимир Лаптев полностью признал вину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На финишную прямую вышел судебный процесс над бывшим депутатом заксобрания Новосибирской области и экс-сенатором Владимиром Лаптевым. Он начался в августе и проходит по упрощенной процедуре, поскольку бывший политик заключил сделку со следствием.

Как рассказали в пресс-службе управления судебного департамента, экс-депутату предъявлено обвинение, по двум эпизодам мошенничества (ст. 159 УК РФ), получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (ст. 291 УК РФ). Гособвинение запросило для бывшего парламентария девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 35,8 млн руб. Также прокуратура просит запретить господину Лаптеву занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение четырех лет после освобождения.

10 ноября в прениях выступит защита Владимира Лаптева, который в конце октября 2023 года добровольно сдал мандат депутата новосибирского заксобрания. В первый день слушаний подсудимый заявил, что признает вину и раскаивается.

Согласно материалам дела, в 2020 году господин Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников другого депутата парламента свою дочь Тамару Лаптеву и знакомую Оксану Акулинину. «Женщины фактически не работали, но зарплата им начислялась. Всего за период с октября 2020-го по октябрь 2022-го им было перечислено на банковские карты 411 тыс. руб. и 541 тыс. руб.»,— говорится в деле.

Также, по данным обвинительного заключения, в 2021 году Владимир Лаптев, возглавлявший на тот момент комиссию заксобрания по экологии, предложил другому парламентарию занять оплачиваемую из бюджета должность своего заместителя, получив взамен зарплатную карту. За год (с июля 2021-го по июль 2022-го) на нее поступило 1 млн 187 тыс. 953 руб. 76 коп., из которых, как установили правоохранители, 894 тыс. руб. парламентарий потратил.

Еще один эпизод расследования — дача взятки мировому судье Куйбышевского района Новосибирской области. Ей поручили рассматривать дело об административном правонарушении по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) в отношении сотрудника местного ОБЭПа. Полицейский, за которого ходатайствовал парламентарий, мог лишиться не только водительских прав на два года, но и работы. Господин Лаптев, установили правоохранители, трижды встречался с мировым судьей, убеждая ее закрыть дело полицейского. Во время этих встреч политик передал судье пять килограммов фиников, несколько бутылок вина, бокалы, кондитерские изделия (конфеты, шоколад, зефир) и букет белых роз, потратив на подарок в общей сложности 11 тыс. 166 руб. Уголовное дело в отношении мирового судьи не возбуждалось, поскольку она обратилась в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях депутата.

С сентября 2022-го по июнь 2023-го Владимир Лаптев находился в новосибирском СИЗО. В последующем ему смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Владимир Лаптев родился в городе Куйбышеве Новосибирской области в 1963 году. С 1980-го по 2010-й год служил в вооруженных силах и системе МВД, занимал руководящие посты в бизнес-структурах и высших учебных заведениях. Он четырежды избирался в состав заксобрания, а в 2015–2020 годах являлся членом Совета федерации от законодательной ветви власти региона.

Константин Воронов