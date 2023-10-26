Новосибирское заксобрание лишило полномочий находящегося под судом депутата

Законодательное собрание Новосибирской области досрочно прекратило полномочия депутата фракции «Единой России» Владимира Лаптева. Решение об этом было принято на сессии 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат законодательного собрания Новосибирской области, бывший член Совета Федерации России Владимир Лаптев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Экс-депутат законодательного собрания Новосибирской области, бывший член Совета Федерации России Владимир Лаптев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полномочия были прекращены на основании личного заявления депутата. В заксобрание он был избран в 2020 году от одномандатного округа №3, в который входят Куйбышевский и Северный районы области. Ранее (в 2015-2020 годы) господин Лаптев представлял региональный парламент в Совете федерации.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в августе этого года в Новосибирске начался судебный процесс над Владимиром Лаптевым. Он обвиняется в мошенничестве, получении и даче взяток. Членство депутата в «Единой России» приостановлено.

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Валерий Лавский