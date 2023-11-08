Свердловчане обратились к Путину из-за отмены автобусов в Екатеринбург

Жители Среднеуральска и Верхней Пышмы направили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили провести проверку законности отмены автобусов в Екатеринбург. Об этом инициативная группа сообщила на своей странице во «ВКонтакте». Обращения также направлены губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в областную прокуратуру.

В конце октября министерство транспорта Свердловской области подписало указ об отмене автобусов №111 и №108 с ноября. Вместо упраздненных маршрутов ввели два новых кольцевых маршрута, которые подвозят к трамваю № 333, который остается единственным транспортом, который связывает Среднеуральск и Верхнюю Пышму с Екатеринбургом.

Активисты заявили, что им удалось собрать почти 5,5 тыс. подписей против отмены старых маршрутов. «Пассажиры Среднеуральска будут вынуждены делать две неудобные пересадки, чтобы добраться из Верхней Пышмы и Среднеуральска в Екатеринбург и обратно, в то время как раньше мы могли добираться

в основные места Екатеринбурга с одной пересадкой у станции метро»,— сказано в обращении.

Ранее власти Верхней Пышмы сообщили о том, что в 2024 году около трамвайного кольца построят пересадочную станцию. В остановочном комплексе будет зал ожидания на 25 человек, а электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта.

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Ирина Пичурина