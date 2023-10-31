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В Верхней Пышме около трамвайного кольца построят пересадочную станцию

В Верхней Пышме (Свердловская область) в 2024 году около трамвайного кольца построят пересадочную станцию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Фото: администрация Верхней Пышмы

Фото: администрация Верхней Пышмы

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Фото: администрация Верхней Пышмы

Фото: администрация Верхней Пышмы

В остановочном комплексе будет зал ожидания на 25 человек, а электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта. Станция будет оснащена теплыми полами, системой вентиляции и климат-контролем. Внутри комплекса будут санитарные комнаты для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также там откроют кафе.

По периметру и внутри здания будет установлено круглосуточное видеонаблюдение. Также будет построена платформа с навесом. Рядом со станцией будет парковка.

Ранее в Верхней Пышме изменилась схема движения общественного транспорта в Екатеринбург и Среднеуральск. Вместо упраздненных межмуниципальных маршрутов №111 и №108 ввели два новых муниципальных кольцевых маршрута, которые подвозят к трамваю № 333.

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