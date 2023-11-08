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Коммерсантъ FM
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Путин: некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть в СНГ

Президент России Владимир Путин считает, что некоторые страны пытаются расшатать в государствах СНГ легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в целом. По его мнению, подобные действия требуют «согласованной коллективной реакции и большой превентивной работы» со стороны стран содружества.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Более того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей»,— сказал Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов СНГ (цитата по ТАСС).

По словам президента, такие угрозы, как терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности сохраняются для всех стран СНГ.

«Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования»,— добавил Владимир Путин.

Президент России выразил уверенность, что сотрудничество по линии Советов безопасности стран СНГ позволит укрепить стабильность и безопасность членов содружества и выработать согласованные подходы для достижения общих целей.

Ежегодная встреча секретарей Совбезов стран—участниц СНГ пройдет уже в 11-й раз. В ней запланировано участие в том числе секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Участие во встрече с коллегами из стран СНГ не примет секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Причины такого решения армянская сторона не сообщала.

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