Секретарь Совбеза Армении не примет участие во встрече в рамках СНГ в Москве

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участие во встрече с коллегами из стран СНГ, запланированной в Москве завтра, 8 ноября. Об этом сообщила «Арменпресс» пресс-секретарь Совбеза Армении Татевик Петросян. Причины решения господина Григоряна неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армен Григорян

Фото: Security Council of Armenia Армен Григорян

Фото: Security Council of Armenia

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не участвовал в саммите глав СНГ, который прошел 13 октября в Бишкеке. В том же месяце господин Пашинян высказал недовольство тем, как Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Россия выполняют свои союзнические обязательства в отношении Армении. Армянский премьер обвинил в бездействии российских миротворцев в Карабахе на фоне Азербайджан установления полного контроля над Карабахом Азербайджаном.

Подробности — в материале «Ъ» «Горцы и предупреждения».

Лаура Кеффер