Прокуратура запросила 9 лет колонии для экс-депутата новосибирского заксобрания

Девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 35 млн руб. гособвинение запросило для бывшего депутата заксобрания Новосибирской области, экс-сенатора Владимира Лаптева. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали источники, знакомые с ходом судебного разбирательства. На следующем судебном заседании в прениях выступит сторона защита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Судебный процесс над Владимиром Лаптевым начался в августе 2023 года. Следственным комитетом России он обвиняется получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с фиктивным трудоустройством. Один из эпизодов дела связан с неудачной попыткой подкупить мировую судью. Депутат, говорится в деле, трижды обращался к ней с просьбой замять административное дело в отношении его знакомого полицейского, которому грозило увольнение. Во время встречи парламентарий передал судье букет белых роз, 5 кг фиников, пару бутылок вина и сладости на общую сумму около 12 тыс. руб.

В первый день процесса Владимир Лаптев заявил, что признает вину и раскаивается.

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Константин Воронов