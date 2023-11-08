Главные новости к утру 8 ноября

Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами Украины по Донецку, оно пройдет 8 ноября. После него в Совбезе пройдет закрытое заседание, посвященное взрывам на «Северных потоках».

Судья Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинес, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск министерством внутренних дел России.

Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении семи физлиц и трех юрлиц, обвиняемых в незаконном экспорте электроники двойного назначения в Россию. Среди попавших под ограничения — четыре россиянина.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила внести курение и мелкое хулиганство на борту в состав нарушений для внесения пассажиров в черные списки. Кроме того, предлагается разрешить авиакомпаниям меняться данными о таких пассажирах. Наконец, срок нахождения в черных списках хотят расширить с одного года до трех лет. Подробнее.

Эстонская парламентская конституционная комиссия одобрила законопроект, легализующий передачу замороженных российских активов Украине, и отправила его на первое чтение в Рийгикогу (парламент Эстонии).

«Спортлото» подало иск в суд по интеллектуальным правам к телеканалу «Дождь» (объявлен в России иностранным агентом; юрлица телеканала «Дождь» в Латвии и Нидерландах признаны нежелательными организациями), чтобы добиться прекращения охраны товарного знака «Здесь и сейчас». Под этим названием телеканал выпускает новостную программу, а «Спортлото» хочет проводить моментальную лотерею. Подробнее.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, позволяющий передавать Украине часть замороженных российских активов.

По меньшей мере 1 млрд фальшивых рублей успели напечатать и сбыть за время своей деятельности участники разоблаченного МВД и ФСБ организованного преступного сообщества. Поддельные пятитысячные купюры, которые, по данным силовиков, печатали в Дагестане, разошлись практически по всей стране. Визуально отличить от настоящих их было очень сложно, мало того, бывали случаи, когда их выдавали даже банкоматы. Подробнее.

О предстоящих 8 ноября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».