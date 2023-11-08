Совбез ООН 8 ноября проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

Сегодня, 8 ноября, по запросу России в Совете безопасности ООН пройдет закрытое заседание, посвященное взрывам на «Северных потоках», сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Бразилии при организации.

В постпредстве уточнили агентству, что закрытое заседание Совбеза состоится после открытого заседания, которое также пройдет по инициативе РФ в связи с обстрелом Донецка. Открытое заседание Совбеза начнется в 23:00 мск.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция ведут совместное расследование инцидентов, Россию присоединяться не приглашали. По данным немецких СМИ, к подрыву может быть причастен украинский бизнесмен.

Эрдни Кагалтынов