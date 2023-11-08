Поддельные купюры сгодились и для банкоматов

По меньшей мере 1 млрд фальшивых рублей успели напечатать и сбыть за время своей деятельности участники разоблаченного МВД и ФСБ организованного преступного сообщества (ОПС). Злоумышленников, почти два с половиной десятка из которых уже арестованы, правоохранители задерживали одновременно в семи российских регионах с привлечением спецназа ФСБ и Росгвардии. Поддельные пятитысячные купюры, которые, по данным силовиков, печатали в Дагестане, разошлись практически по всей стране. Визуально отличить от настоящих их было очень сложно, мало того, бывали случаи, когда их выдавали даже банкоматы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело по факту организации преступного сообщества и участия в нем, а также изготовления и сбыта поддельных денег (ч. 1 и 2 ст. 210 и ч. 3 ст. 186 УК РФ) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области. Основанием стали материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников ФСБ и ГУЭБиПК МВД России. При этом во время обысков, а их было проведено около 150, и задержания фигурантов пришлось задействовать сотни сотрудников региональных полицейских подразделений, силовую поддержку которым оказывали спецназ ФСБ и бойцы Росгвардии. Во время этих мероприятий у злоумышленников были изъяты станки для изготовления фальшивых купюр номиналом 5 тыс. руб., принтеры для струйной печати, резаки, сушильные аппараты, краски, металлические клише, а также уже готовые к сбыту банкноты на общую сумму около 20 млн руб. По словам участвовавших в операции сотрудников, подделки были очень хорошего качества, у них имелись необходимые степени защиты, и визуально отличить их от настоящих было сложно. Более того, фальшивки выявляла далеко не каждая модель детектора банкнот. По словам оперативников, были зафиксированы случаи, когда липовые пятитысячные купюры клиентам выдавали даже банкоматы.

Предполагаемые организатор и руководитель ОПС были задержаны в Махачкале, где, по данным правоохранителей, и производилась основная масса поддельных денег. Речь идет о 46-летнем Мугутдине Чаринове, ранее уже судимом за фальшивомонетничество, а также мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и 62-летнем Гаджи Даудове. Последний также успел побывать в местах лишения свободы, но за незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

По предварительным данным, активную деятельность преступная группа начала в августе 2018 года с тесного сотрудничества с магазином «Элит», одной из самых известных в даркнете площадок по торговле поддельными деньгами. Отпечатанные в арендуемых в Махачкале квартирах и домах фальшивые пятитысячные купюры «Элит» покупал за 30–35% от номинала, реализуя оптовикам с накруткой еще в 10%. Розничным покупателям товар уходил уже не менее чем за половину стоимости от настоящих денег. Те оплачивали его в основном криптовалютой, после чего получали координаты тайников-закладок. Как полагают участники расследования, за время своего существования это преступное сообщество могло напечатать и сбыть как минимум 1 млрд фальшивых рублей.

По данным следствия, ОПС состояло из нескольких структурных подразделений и действовало на территории семи российских регионов — в Москве, Московской, Белгородской и Ленинградской областях, Дагестане и Татарстане, а также в Крыму. При этом сотрудники правоохранительных органов не исключают, что с целью минимизации рисков при транспортировке на большие расстояния производить фальшивые пятитысячные купюры участники ОПС могли не только в Махачкале, но и в других российских городах — сейчас эта информация проверяется. Кстати, для пересылки поддельных денег розничным покупателям в последнее время злоумышленники весьма часто пользовались услугами традиционной почты и различных логистических компаний. Купюры, как правило, вкладывались в журнал или книгу.

Помимо организатора и руководителя ОПС в ходе спецоперации были задержаны трое так называемых межрегиональных закладчиков — двое в Белгороде и один в Бахчисарае, а также 27 розничных сбытчиков. Первые занимались доставкой в различные города страны оптовых партий поддельных банкнот как постоянным покупателям, так и сообщникам, которые распространяли фальшивки бесконтактным способом через закладки.

По ходатайству следствия под стражу заключены 24 фигуранта этого расследования. Тем временем, по словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в рамках расследования «устанавливаются все возможные эпизоды и соучастники противоправной деятельности, а также каналы сбыта поддельных денежных знаков».

Олег Рубникович