Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с обстрелом Донецка

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ запросила проведение срочного открытого заседания Совета безопасности ООН в связи с ударами Вооруженных сил Украины по Донецку. Россия ожидает, что оно будет назначено на 8 ноября 23:00 мск, написал господин Полянский в Telegram.

Ранее сегодня, 7 ноября, Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что 6 человек погибли и 11 получили ранения при трехкратном обстреле Донецка. По словам главы ДНР, четыре объекта гражданской инфраструктуры, среди которых здание Управления труда и социальной защиты населения, были обстреляны ВСУ из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Что происходит на Украине после ввода российских войск, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов