МВФ предложил увеличить квоты стран—участниц на 50% к текущим уровням

Исполнительный совет Международного валютного фонда предложил увеличить квоты (членские взносы) стран—участниц организации на 50% к их текущему размеру, сообщила пресс-служба МВФ.

Подписная квота МВФ — членский взнос, который вносит страна—участница организации. Размеры квот зависят от экономики страны и ее золотовалютного запаса. Размер квоты определяет доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса.

«Увеличение квот будет способствовать обеспечению глобальной финансовой стабильности за счет увеличения постоянных ресурсов МВФ и снижения зависимости от заемных средств»,— считают в организации. В предложении исполкома МВФ также содержится призыв к разработке к июню 2025 года возможных подходов в определении дальнейшего принципа перераспределения квот.

Представители развивающихся стран уже много лет пытаются добиться пересмотра формулы квот, которые сейчас зависят от размера ВВП (по паритету покупательной способности) и ряда дополнительных критериев, среди которых — степень открытости рынка и размер резервов. В случае же пересмотра формулы квот и их перераспределения в соответствии с ВВП стран квота США снизится с 17,43% до 14,8%, а квота Китая вырастет с нынешних 6,4% до 14,4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «МВФ готов говорить о деньгах, но не о власти».

Эрдни Кагалтынов