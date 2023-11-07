МВД: в ходе операции «Нелегал-2023» из России депортировали 15 тысяч человек

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что в рамках федеральной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023» из России были депортированы более 15 тыс. человек. По ее словам, в ходе операции было возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел по факту незаконной миграции, пересечения границы и оборота наркотиков и оружия.

«За время проведения оперативно-профилактической операции выявлено порядка 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в том числе более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания (проживания) иностранных граждан на территории РФ и свыше 22 тыс. нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности»,— рассказала Ирина Волк.

Она добавила, что сотрудники МВД выявили 447 человек, находящихся в федеральном и международном розыске. Операция «Нелегал-2023» проводилась в различных российских регионах в два этапа — с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября.

Сегодня, 7 ноября, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что силовики должны усилить контроль за мигрантами при их принятии в российское гражданство, а также при выдаче им разрешений на временное проживание в стране. Мигрантов, нарушающих закон, по словам министра, необходимо выдворять из России. В марте он говорил, что число депортированных из России мигрантов за прошлый год увеличилось в 2,5 раза. В сентябре текущего года в Госдуму внесли законопроект о выдворении мигрантов за нарушение КоАП.